Her på Kvitsund har vi et aktivt idrettslag med mange grener som gjøre at elevene våre får trene og spille på lag over en rekke idretter. Volleyball er populært her og vi har mange ivrige volleyballspillere som trener flere ganger i uken.



I helga som gikk reiste vårt beste mixlag for å konkurrere i landsfinalen for videregående skoler i volleyball. Råtøff konkurranse og høyt ferdighetsnivå til tross, vi gjorde en kjempinnsats, spilte godt og ble til slutt nummer 18 av de beste 24 lagene i landet. 👌👏



Gratulerer til spillerne! Vi er stolte av dere! 😍



En spesiell takk til Sparebanken Sør Kviteseid og Intersport Seljord som sponset turen vår til Stavanger. 👍

#kvilVolleyball

#nmvolleyball

#kvitsund

#kvitsundgymnas

#kvitsundvgs

#nlmvgs

#volleyball

#kvitsundIdrettslag ...